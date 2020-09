CauetLeDonneurDeCovid: comment est née cette FOLLE rumeur? L'animateur réagit

Une fausse rumeur s'est rapidement répandue sur Twitter depuis hier soir. Selon celle-ci, Cauet aurait transmis le coronavirus à tous ses collègues, de façon intentionnelle.

Tout a commencé à partir d'un tweet de Cauet daté de 2016. L'animateur publiait une photo de lui avec ce commentaire: "Encore malade .. Mais suis laaaa avec mes microbes", disant qu'il allait tout de même être sur l'antenne de NRJ ce jour-là. Cette photo a été utilisée par des internautes qui voulait accuser Cauet "pour rire" d'avoir transmis le coronavirus à tous ses collègues de la radio. De là est né le hashtag CautLeDonneurDeCovid… et c'est parti dans tous les sens.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Certains comprennent qu'il s'agit d'une blague et en rajoutent, d'autres y croient réellement et s'en prennent à l'animateur. "Quand on est malade, on reste chez soi pour ne pas contaminer les autres. On peut se passer de toi sans problème, ce n'est pas comme si tu étais chirurgien. Les cimetières sont remplis de gens indispensables et le monde s'en porte aussi bien", "Alors là, je suis choquée… Mon animateur préférée. Désormais, ce sera Hanouna", peut-on notamment lire sur Twitter.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Face à cette agitation, Cauet a décidé de réagir ce mercredi. "M***... Je suis démasqué ! Je suis le pangolin français, mais j’ai même léché l’intégralité de l’immeuble, la manche de costume d’Olivier Véran…" L'animateur le prend donc avec humour.