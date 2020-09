Angèle a une grande nouvelle pour ses fans: "Des mois que je vous cache notre 2e enfant" (vidéo)

Il y a quelques mois, la chanteuse Angèle officialisait sa relation avec Marie Papillon, influenceuse aux multiples casquettes. La jeune femme est l'heureuse propriétaire de "Bibi", un chien de plus de 10 ans au physique atypique, provenant d'un mélange de Carlin et de King Charles. Sur le compte Instagram de Marie Papillon, son chien lui vole d'ailleurs souvent la vedette.

Angèle n'a pas eu le choix, elle a dû "adopter" l'animal en se mettant en relation avec Marie Papillon. Mais la chanteuse n'a eu aucun mal et a elle aussi totalement craqué pour Bibi, qui apparaît désormais sur propre compte Instagram. Heureuses de constater que leur petite famille se porte à merveille, les deux maîtresses ont donc décidé d'accueillir un nouveau membre, un adorable petit chien brun et noir, qui semble être de la même race que Bibi.



Le prénom n'a pas encore été dévoilé, ni le sexe! Mais Angèle en est déjà totalement fan et vient présenter son nouveau compagnon en dansant sur les Pussycat Dolls.



