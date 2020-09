Roméo Elvis accusé d'agression sexuelle: Damso condamne publiquement le comportement du rappeur

La réaction du rappeur Damso aux accusations d'agressions sexuelles à l'encontre de Roméo Elvis était attendue. Et l'artiste est plutôt clair, il ne compte pas défendre Roméo Elvis, qui ne s'est plus exprimé sur les réseaux sociaux après avoir avoué et écrit ses excuses sur Instagram. Damso a également pris une décision lourde, celle de rayer de son prochain album un duo prévu avec lui.

Dans le journal français Libération, qui a suivi Damso à l'occasion d'un reportage à Kinshasa, sa ville natale, le rappeur s'exprime clairement sur la polémique.

"Je ne suis pas en adéquation avec ça. Et le problème, c’est que ça entache aussi la musique. Je vais le dire à toutes les personnes que j’approche : faites les choses bien dans votre vie parce que sinon ça va me faire chier." L'artiste s'est également exprimé sur le respect des femmes. "Une femme qui se sent respectée, c’est un monde qui se respecte. Là, petit à petit, j’ai vu de la division, avec d’un côté, les hommes et certaines femmes qui prennent les féministes pour des hystériques, et de l’autre des femmes et certains hommes qui prennent les autres pour des bourreaux. Il faut créer un respect mutuel, faire en sorte que personne ne se sente insulté."