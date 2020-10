"Bonne nouvelle, les salles de spectacle peuvent faire salle comble !": GuiHome ironise à propos des images du congrès du MR (vidéo)

Mercredi soir, des membres du MR se sont réunis à l'auditorium 2000 de Brussels Expo pour célébrer l'accord gouvernemental. Alors que la crise du coronavirus se poursuit, avec son lot de mesures contraignantes, les images de cette foule ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Parmi les internautes qui s’insurgent de voir tant de personnes réunies, GuiHome, le fameux youtubeur namurois.

"Bonne nouvelle !!! Les salles de spectacle et de concert peuvent rouvrir et faire salle comble !!! Ah non, pardon. Y a juste la Première Ministre qui peut se le permettre afin qu’on l’applaudisse pour ce qu’elle a fait, ironise l’humoriste de 28 ans. Nous bah, continuons de mourir à petit feu. Pensée à toute l’équipe de ma tournée, qui prie chaque soir de pouvoir... travailler. ‘Fallait faire de la politique !’ Je n’arrête pas de leur dire !"