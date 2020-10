"On cuisine VEGAN aujourd'hui!": Loïc prépare une pâte de curry maison pour ses lentilles (vidéo)

Loïc n'est pas un « Chef » mais un fou de cuisine ! Ses grands-parents et parents sont à la base de son éducation culinaire et c'est grâce aux livres, à la télévision, Facebook, YouTube et Instagram que Loïc a poursuivi son apprentissage. Sa cuisine est super rapide, facile et toujours gourmande. Soucieux de son époque et du monde dans lequel il vit, il essaie de privilégier les produits de saison et locaux au travers des recettes qu'il nous présente.





La recette du jour : curry au lentilles et riz au épices



Ingrédients

1 tasse de lentilles vertes du Puy

1 pousse de gingembre

1 pousse de racine de curcuma

6 gousses d’ail

graines de cumin

graines de coriandre

plante de coriandre

4 c.a.c. graisse de coco

1 butternut

4 jeunes oignons

2 boîtes de lait de coco

1 boîte de tomates de cerises

sel et poivre noir

1 étoile d’anis

3 clous de girofle

1 c.a.s. cardamone

300 g de riz basmati



- Mettre les lentilles dans une casserole d’eau froid, porter à ébullition et laisser bouillir une minute. Égoutter les et réserver.



- Éplucher un pouce de gingembre et une de racine de curcuma, 6 gousses d’ail et mettre dans un hachoir. Ajouter 1 c.a.s. de graines de cumin, 1 c.a.s. de graines de coriandre et une plante de coriandre tiges inclus. Mixer jusqu’une pâte homogène.



- Faire revenir la pâte de curry à feu moyen dans 2 c.a.c. de graisse de coco dans une grand casserole.



- Éplucher et couper un butternut en dés.



- Découper 6 jeunes oignons grossièrement en bâtonnets de 4 à 5 cm.



- Ajouter les lentilles, les dés de butternut et les jeunes oignons à la pâte de curry et saisir pendant quelques instants avant d’ajouter 2 boîtes de lait de coco et une boîte de tomate cerise. Assaisonner avec du sel et du poivre et laisser mijoter une demi heure à feu doux avec couvercle.



- Dans le cuiseur à riz, chauffer 2 c.a.c. de graisse de coco et faire revenir 1 c.a.s. de graines de cumin, 1 c.a.s. de graines de coriandre, 1 étoile d’anis, 3 clous de girofle et 1 c.a.s. cardamons écrasée.



- Rincer bien le riz basmati à l’eau froide. Ajouter le riz aux épices et cuire 1 à 2 minutes en remuant. Mouiller avec 300 ml d’eau, ajouter une belle pincée de sel et laisser faire le cuiseur à riz.



- Contrôler la cuisson des lentilles. Quand elles ont tendre le curry est prêt. Terminer avec de la coriandre fraîche.



