"Ce dessert, c'est de la BOMBE": l'astuce de Loïc pour un brownie au goût chocolat intense (vidéo)

Loïc n'est pas un « Chef » mais un fou de cuisine ! Ses grands-parents et parents sont à la base de son éducation culinaire et c'est grâce aux livres, à la télévision, Facebook, YouTube et Instagram que Loïc a poursuivi son apprentissage. Sa cuisine est super rapide, facile et toujours gourmande. Soucieux de son époque et du monde dans lequel il vit, il essaie de privilégier les produits de saison et locaux au travers des recettes qu'il nous présente.

Ingredients 170 g de beurre 2 oeufs 75 g de farine 80 g de poudre cacao sel poudre d’espresso instantané 1 gousse de vanille 125 g de chocolat noir flocons de sel

- Préchauffer le four à 170°C. - Chauffer 170 g de beurre au micro-ondes (à 90W) pour obtenir du beurre à température ambiante. - Battre 2 oeufs en ajoutant 280 g de sucre petit à petit jusqu'à obtention d’une masse mousseuse et aérée. - Incorporer ensuite le beurre à température ambiante. Également graduellement. - Mélanger 75 g de farine, 80 g de poudre de cacao, 3 g de sel, 3 g de poudre d’espresso instantané et les graines d’une gousse de vanille. - Ajouter les ingrédients sec aux oeufs, sucre et beurre. Mélanger à la spatule pour garder du volume dans l’appareil. Ajouter finalement 125 g de chocolat noir en petits morceaux et mélanger une dernière fois. - Verser la pâte dans un plat revêtu de papier de cuisson. Cuire le brownie 30 à 35 minutes au four. - Laisser refroidir un petit peu avant de déguster avec une pincée de flocons de sel.