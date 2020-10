Cinq perroquets insultent tous les visiteurs d’un zoo: le directeur les sépare

Un parc animalier de l’est de l’Angleterre a fait l’acquisition de cinq perroquets un peu rebelles. Les oiseaux ont une très mauvaise influence les uns sur les autres : ils insultent tous ceux qu’ils croisent.

Le zoo du Lincolnshire Wildlife Park a eu une mauvaise surprise. Cinq perroquets, des gris du Gabon, ont tellement insulté les visiteurs que le directeur a dû les séparer. Le but est de protéger les chastes oreilles des plus jeunes.

Mais l’initiative peut être contreproductive. Le directeur, Steve Nichols, a peur qu’à leur contact, tous les oiseaux se mettent à proférer des gros mots.

C’est en quelque sorte ce qu’il s’est produit à l’arrivée des 5 perroquets. Eric, Jade, Elsie, Tyson et Billie ont tous les cinq été apportés au parc en même temps par des particuliers. Ils ont passé la quarantaine ensemble avant d’être intégré dans la volière principale. Il suffit que l’un d’entre eux ait appris ces choses aux autres pour que ça se répande. "F*** off (Va te faire f***) est l’insulte la plus courante," raconte le directeur.

Si cela fait rire Steve Nichols, il ne faut donc pas que cette attitude se répande aux autres perroquets: "Je ne sais pas comment on va se débrouiller s’ils apprennent des grossièretés aux autres et si je me retrouve avec 250 oiseaux en train de proférer des insultes."