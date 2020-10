Karim Duval et son sketch sur le "covidisme": il fait le buzz

Le coronavirus est une source d’inspiration pour beaucoup d’humoristes. Karim Duval également. L’humoriste a baptisé sa vidéo "covidisme". Il amasse les vues et les partages sur les réseaux sociaux.

Dans son nouveau sketch, l’humoriste, Karim Duval, se laisse inspiré de la pandémie pour un texte drôle et percutant. Il tourne le débat en débat théologie et aborde les polémiques de la crise. Il interprète un "covidiste modéré": "Mais attention, je ne suis pas intolérant. J’ai un ami qui éternue. Il faut savoir rester ouvert sinon c’est la porte ouverte à des extrémismes de tous bords…"

Désormais, sa vie toute entière est dédiée au port du masque. Il pratique les gestes barrières avec conviction et ses enfants, bien évidemment, sont baptisés dans des sceaux de gel hydroalcoolique.

Ce qui est beau dans le covidisme, c’est qu’il n’y a pas qu’une seule vérité. Chacun a la sienne. Donc quelque part, la vérité est nulle part.

Et de conclure: "Vue d’en haut, on est pas très synchro. Ça fait plus colonie de cloportes que vol d’hirondelles. Les fourmis, les gnous, les sardines arrivent à avancer dans la même direction. Pas nous. Mais je reste optimiste, j’ai foi en l’homme. J’ai foi en l’idée que l’être humain trouvera sa place un jour dans ce monde, que nous parviendrons à atteindre le niveau intellectuel de la sardine."