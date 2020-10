Catherine Laborde: "C’est la maladie qui va l’emporter, j’aurais bien aimé que ça dure encore longtemps" (vidéo)

En 2017, Catherine Laborde a quitté TF1 "en commun accord" avec la chaîne, après 26 ans passés au service météo. "Je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m'avez donnés au fil des années", a lancé Catherine Laborde, très émue, lors de son dernier bulletin météo.



"Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez ? Moi non. Je vous aime", a dit la présentatrice. "Cela a été l'un des grandes aventures de ma vie, que j'ai pu partager avec tous les téléspectateurs. A l'avenir, je vais me consacrer davantage à l'écriture et au théâtre, où je serai heureuse de les croiser de nouveau", a confié Catherine Laborde dans ce communiqué.



L’ancienne présentatrice météo de TF1 a accordé une interview à 7 à 8. La femme de 69 ans atteinte de la maladie à corps de Lewy s'est confiée sur ce sujet à coeur ouvert. Il s'agit d'une démence neurodégénérative affectant différentes zones du cerveau.



"Normalement, on dit : "je vais bien merci" – parce que c’est automatique. Mais dans cette question, il n’y a pas d’automatisme. Et quand vous me demandez si je vais bien, je vous dirais que ‘oui quelquefois’. Et quelquefois, ça ne va pas très bien (...) Ça (NDLR: son dernier bulletin météo) me semble loin… Parce que c’est la maladie qui va l’emporter, je pense, à un moment ou à un autre. C’est dommage, j’aurais bien aimé que ça dure encore longtemps, mais je sais bien qu’il y a un moment où ça doit s’arrêter", a expliqué Catherine Laborde dans un extrait de l'émission diffusé sur Twitter.



Elle a écrit plusieurs livres



Formée au Conservatoire d'art dramatique de Bordeaux, après une maîtrise d'anglais, Catherine Laborde a commencé au théâtre à Paris en 1972 dans une pièce de Céline, "L'Église". Elle a enchaîné de petits rôles au cinéma, notamment sous la direction de Jean-Charles Tacchella, dans "Cousin Cousine", "Il y a longtemps que je t'aime" et "Croque la Vie".



Avant de rejoindre TF1, la présentatrice, soeur de l'ex-journaliste de France 2 Françoise Laborde, a joué en 1980 dans "L'Habilleur" de Ronald Harwood, à la Michodière.



Catherine Laborde est aussi l'auteure de plusieurs livres, dont "La Douce Joie d'être trompée" (2007), éloge du couple libre et de l'infidélité.