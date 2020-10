Mariés au premier regard: Mélodie annonce à son père (très sévère) qu'elle va épouser un parfait inconnu, c'est le CHOC (vidéo)

Des experts psychologues et sexologues proposent à des couples compatibles, mais qui ne se connaissent pas, de se rencontrer le jour de leur mariage. Mélodie a annoncé à ses parents qu'elle allait dire oui à un homme qu'elle ne connait pas.

Depuis trois ans, de nombreux célibataires mettent leur destin entre les mains de la science dans l'espoir de rencontrer l'âme soeur. Mélodie, une Française compatible avec un homme, a dû annoncer la nouvelle à son père, avec qui elle entretient une relation compliquée.



Elle a proposé à ses parents d'aller avec elle au restaurant à l'occasion de son anniversaire et en a profité pour leur annoncer qu'elle va se marier avec Adrien, un parfait inconnu.



Elle a offert à ses parents une photo de leur propre mariage qui a eu lieu il y a plusieurs décennies afin de leur rappeler qu'ils ne se connaissaient pas vraiment lorsqu'ils se sont dit "oui". "On se connaissait depuis quelques mois", a expliqué sa mère. "Du coup, c'est un peu ce qui va m'arriver aussi. Dans moins de deux mois, je vais me marier avec un homme que je ne connais pas", a annoncé la jeune femme.



"Tu plaisantes?", a lancé sa mère, avant d'expliquer que le père de Mélodie ne dit rien car il est "choqué".

"Tu ne sais rien sur cette personne? Vous vous foutez de la gueule de quelqu'un d'autre mais pas de moi. Ce n'est pas sérieux", a fini par lancer le père énervé. Mais ce dernier a fini par retrouver son calme. "Je vais être heureux quand je vais te voir heureuse", a lancé la papa de Mélodie. Il a dit qu'il serait présent au mariage, apaisant les tensions entre eux.