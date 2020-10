Mariés au premier regard: Sarah apprend une terrible nouvelle deux semaines avant son mariage (vidéo)

Des experts psychologues et sexologues proposent à des couples compatibles, mais qui ne se connaissent pas, de se rencontrer le jour de leur mariage.

Depuis trois ans, de nombreux célibataires mettent leur destin entre les mains de la science dans l'espoir de rencontrer l'âme soeur. En France, Sarah, une candidate à la recherche du grand amour, s'est retrouvée dans une situation totalement inédite. Sa compatibilité est quasiment identique avec deux hommes: Rudy et Sylvain. Les célibataires sont compatibles avec elle à 78%.



Elle a dû choisir celui avec qui elle veut poursuivre l'aventure. Pour y parvenir, elle a rencontré Rudy, agent commercial de 35 ans, et Sylvain, chauffeur de 33 ans, à l'aveugle afin de prendre une décision sans regret.



Après un échange bref avec les deux candidats, elle a choisi Sylvain, pour le plus grand bonheur de ce dernier. Le courant est visiblement passé entre eux.

Mais quelques semaines avant le grand jour, elle a reçu une lettre de Sylvain. Ce dernier lui a annoncé qu'il ne pourra pas venir à la mairie, car il a perdu sa mère. Il a annulé leur mariage. "L'état d'esprit dans lequel je suis actuellement n'est plus le même. J'ai besoin d'intimité, de recul et venir me marier dans deux semaines est trop compliqué. Je ne suis plus en mesure d'aller jusqu'au bout de cette expérience", a écrit le jeune homme à Sarah. Cette dernière était bouleversée par cette triste nouvelle. Elle n'a pas pu retenir ses larmes.