Beverly Hills 90210: 30 ans après la première diffusion de la série, Tori Spelling et Jennie Garth annoncent un nouveau projet

Alors que le redémarrage de courte durée du reboot de la série Beverly Hills 90210 n'a duré qu'une saison sur Fox, les actrices Tori Spelling (Donna Martin) et Jennie Garth (Kelly Taylor) ont annoncé la création d'un nouveau podcast.

Tori Spelling, 47 ans, et Jennie Garth, 48 ans, seront aux commandes de cette capsule baptisé 90210MG, qui sera lancée le 9 novembre sur l'application iHeartRadio, selon le magazine People, dans lequel elles feront des révélations.

Cette annonce a été faite ce dimanche, le jour de l'anniversaire de l'émission originale. Cela fait 30 ans que le premier épisode de Beverly Hills a été diffusé aux Etats-Unis. Trois décennies célébrées par les fans du monde entier sur les réseaux sociaux.

Dans ce podcast annoncé, les deux actrices évoqueront les différents épisodes qui ont fait le succès de la série et inviteront des autres membres du casting original à s'exprimer.

A ce sujet, Tori Spelling a affirmé que, "alors que des amis pouvaient aller et venir dans la vraie vie, elles deux étaient restées amies depuis trente ans: "Nous avons traversé des décennies de changement en tant que femmes, nous sommes maintenant mamans et c'est vraiment la seule relation qui est restée tout ce temps dans ma vie!''

"Les fans nous disent toujours: "Nous ne pouvons pas croire que vous êtes réellement les meilleurs amies'', explique Tori Spelling. "Nous voulions faire un podcast entre copines, puis nous avons intégré la série de Beverly Hills 90210 pour les fans. Nous avons beaucoup à dire. Ça va être vraiment amusant!"

Garth a également ajouté qu'elle n'avait jamais regardé un épisode complet de la série, qui a duré 10 saisons avec 292 épisodes.

"Je ne pense pas avoir vu un seul épisode entier", dit-elle. "Mais parfois, je le mets en arrière-plan à la télévision lorsque je cuisine. Et je vois tous ces jeunes à la télé. Je me souviens de ces relations et de ces amitiés vraiment importantes que nous avons tous eues - et de tout le plaisir que nous avons tous eu à l'époque de jouer ensemble'', a-t-elle ajouté.

Dans le podcast annoncé, Jennie Garth souhaite évoquer quelques bons souvenirs partagé avec Luke Perry, décédé subitement à 52 ans en mars 2019.

"Notre intention est de pouvoir être heureuses et de nous souvenir", a déclaré Jennie Garth, tandis que Tori Spelling a ajouté: "Je pense que ce sera une belle occasion pour raviver ces moments spéciaux que nous avons partagés avec Luke Perry."