CATASTROPHE dans le Meilleur Pâtissier: François-Xavier "from L.A." veut briller avec sa recette américaine mais ça commence mal (vidéo)

Cette saison, Mercotte et Cyril Lignac ont commencé fort en surprenant les 14 pâtissiers amateurs, pour cette 9ème saison du Meilleur Pâtissier. En pénétrant dans le temple de la gourmandise, les candidats ont dû faire preuve d'inventivité pour relever "le défi de Cyril" avant de montrer toute leur rigueur lors des épreuves techniques de Mercotte et d'être jugés par chef Yann Brys, grand nom de la pâtisserie lors de l'épreuve créative.



Cette semaine, le défi de Cyril était le tour du monde des animaux extraordinaires. Le célèbre chef a demandé aux pâtissiers de créer un gâteau en reproduisant le pelage, le plumage, les écailles des plus beaux animaux qui peuplent la planète. Après deux heures de création, les candidats ont proposé des gâteaux divers et variés.



François-Xavier, un Français installé aux Etats-Unis depuis 20 ans, a voulu impressionner les chefs avec un gâteau qu'il a vu dans les hauteurs de Los Angeles. Il a voulu briller avec ses influences américaines. Il s'est lancé dans la création d'un cygne avec des feuilles d'or. Mais son grand projet a rapidement été interrompu par le four... Une odeur de brûlé a envahi la tente. C'était le gâteau de FX qui était en train de brûler. Il s'est précipité pour le retirer, mais a constaté que l'intérieur était complètement cru. "Piece of shit, "c'est fini", s'est exclamé l'homme de 52 ans, déçu. Il a tenté de rattraper son départ chaotique.

Il a découpé des feuilles comestibles en forme de plumes. Il a placé le tout sur la base de gâteau qu'il a réussi à sauver. Cyril a été impressionné par le résultat. "C'est beau", a dit le chef, avant d'ajouter: "J'espère que ce n'est pas un cache-misère". Les juges n'ont pas trouvé le goût du gâteau incroyable mais ont salué la jolie décoration de François-Xavier.