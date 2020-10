Florian, le Belge du Meilleur Pâtissier, déçu par son gâteau: "Il est dégueulasse ce raton laveur, c'est INSUPPORTABLE" (vidéo)

Pour cette 9ème saison, Mercotte et Cyril Lignac ont réservé de nombreuses surprises aux 14 pâtissiers amateurs. En pénétrant dans le temple de la gourmandise, les candidats ont dû faire preuve d'inventivité pour relever "le défi de Cyril" qui était le tour du monde des animaux extraordinaires. Le chef a demandé aux pâtissiers de créer un gâteau en reproduisant le pelage, le plumage, les écailles des plus beaux animaux qui peuplent la planète. Après deux heures de création, les candidats ont proposé des gâteaux surprenants. Un des plus originaux était celui de Florian.



Le régisseur événementiel à Bruxelles a décidé de représenter un animal inattendu. "Moi, je pars sur un raton laveur qui se prend pour une licorne. On va y aller au culot comme on dit", a lancé le Belge de 31 ans.



Mais à quelques minutes de la fin, le résultat était loin de celui qu'il espérait. "Il est dégueulasse ce raton laveur, c'est insupportable", a déploré Florian. Au moment de la présentation, Cyril et Mercotte se sont demandés ce que la réalisation représentait. Après dégustation, ils ont trouvé le gâteau bon mais un peu sec.