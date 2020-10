Anthonia, une mannequin flamande, publie des photos de coups reçus lors de disputes conjugales: "C'est tabou mais il faut oser en parler"

Elle a vingt ans, le monde à ses pieds et elle est follement amoureuse... Sur les réseaux sociaux, sa vie a tout d'un conte de fée... Jusqu'à ce que son petit ami ne commence à la tabasser. Anthonia Rochus, une jeune mannequin flamande révèle son enfer à sa communauté en ligne en publiant des clichés d'elle, le visage tuméfié par son ex petit-ami violent. Des clichés choquants pour conscientiser ses abonnés.

C'est après la troisième dispute qui a dégénéré, que la jeune Anversoise a décidé de quitter son petit-ami et de se rendre à la police pour porter plainte. Elle a également trouvé le courage de parler sur les réseaux sociaux des agressions physiques dont elle a été victime par celui qu'elle appelait son "amoureux" et elle a voulu montrer ses blessures. En postant une photo des débuts heureux il y a un an et demi où elle est dans les bras de son petit-ami, aux côtés de photos le visage tuméfié, la jeune femme dresse le constat: "C’est moi, avant et après. Ce n’est pas une histoire heureuse. Pas un grand bonheur, mais de la douleur et de la tristesse. C’est aussi comme ça que les chose peuvent tourner. J’ai enfin trouvé le courage d’en parler. Mais ce n’est pas la fin. Je sortirai plus forte de cette épreuve”.

Pour se venger de son ex-partenaire agressif, Anthonia Rochus a publié en ligne des photos choquantes des traces physiques de la violence conjugale qu'elle a subie. Cette publication a généré des centaines de réactions et de déclarations de soutien ces derniers jours... Et l'information a été relayée dans plusieurs quotidiens flamands dont Het Laatste Nieuws dans lequel elle a déclaré: "La violence entre partenaires est toujours taboue, alors qu’il faut oser en parler si l’on veut que les choses changent”.