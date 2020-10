Emilie Nef Naf et Jérémy Ménez: la photo qui en dit long...

"Tout simplement nous", écrit Emilie Nef Naf sur Instagram. En effet, l'image qu'elle partage parle d'elle-même : la gagnante de "Secret Story 3" s'est rabibochée avec son ex Jérémy Ménez. Les voici radieux et enlacés dans une barque, profitant d'un rayon de soleil. C'est reparti pour durer entre la jeune femme et le footballeur ? Rien n'est moins sûr...

Leur histoire d'amour parait pour le moins tumultueuse. Après leur rencontre en 2011, Emilie Nef Naf donne naissance à Maëlla en 2012, puis un garçon nommé Menzo deux ans plus tard. Mais le couple se sépare. L'un comme l'autre trouvent l'amour ailleurs. Ils se retrouvent en 2016, puis se quittent la même année. Malgré tout, en ce mois d'octobre 2020, Emilie Nef Naf et Jérémy Ménez semblent moins prêts que jamais à tourner la page...