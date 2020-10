Carla Bruni dévoile la désagréable surprise qui l'a "stupéfiée" après son mariage avec Nicolas Sarkozy

La chanteuse a évoqué sa relation avec l'ancien président français, ainsi que la déplaisante découverte qu'elle a fait en l'épousant.

Comme elle l'a révélé il y a peu, Carla Bruni a rencontré Nicolas Sarkozy par le truchement d'un ami commun, Jacques Seguela, en 2007. Un "coup de foudre" auquel elle ne s'attendait pas à l'âge de 40 ans. Mais tout n'a pas été rose pour autant dans la vie de l'ex mannequin à cette époque.

Après avoir épousé Nicolas Sarkozy, alors président, Carla Bruni s'est retrouvée confrontée à un fléau particulièrement pénible : "Ça m'a fait connaître quelque chose que je ne connaissais pas. Et c'est le sexisme, a-t-elle confié sur France Inter. Je ne connaissais pas car, comme je travaille depuis que j'ai dix-neuf ans, j'ai été habituée à être jugée pour ce que je faisais moi, et non pour mon mari".

Et la chanteuse de confier son grand étonnement : "Ca m'a stupéfait, et ça me stupéfie encore. Ca me stupéfie qu'après trente ans de travail, on vienne encore me dire : 'Mais ça, ça vient de ton mari' ou 'On ne peut pas faire ça car il y a ton mari'".

Après bientôt treize ans de mariage, Carla Bruni reste toujours aussi amoureuse de cette figure de la droite française : "Avant lui (Nicolas Sarkozy, NDLR), j'étais très immature en amour, je me protégeais en faisant la bravache, la fille qui fait tout ce qu'elle veut, qui est libre. (...) Je n'avais jamais connu ça avant. J'ai posé les armes pour lui, pour ne pas le rater, pour lui mettre le grappin dessus. Je ne l'aurais pas fait pour d'autres".