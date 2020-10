George, Charlotte et Louis s’expriment pour la première fois en vidéo

Kate Middleton et le prince William ont dévoilé une vidéo sur leur compte Instagram de leurs trois enfants posant des questions au naturaliste et scientifique, David Attenborough.

Il y a quelques jours, le prince William et Kate Middleton ont dévoilé une vidéo dans laquelle leurs enfants s’expriment pour la première fois face caméra. Ils ont rencontré le scientifique David Attenborough et lui ont posé des questions sur l’environnement. Le naturaliste était même invité dans le jardin du palais de Kensington pour la projection de sa série documentaire "Notre planète".

George, 7 ans, est le premier à apparaître, il demande: "Quel animal selon vous sera le prochain à disparaître?". Ce à quoi David Attenborough répond: "Espérons qu’il n’y en ait pas. Car il y a beaucoup de choses que l’on peut faire lorsque les animaux sont en danger d’extinction. Nous pouvons les protéger. Il y a environ 40 ans, je me trouvais avec des gorilles de montagne dans le centre de l’Afrique. À l’époque, les gorilles de montagne étaient très, très rares, il n’en restait plus que 250 d’entre eux. Nous avons montré des photos d’eux à la télévision, à travers le monde, et les gens ont trouvé que cela serait terrible s’ils venaient à disparaître. Beaucoup de gens ont apporté leur aide et maintenant il y en a plus de mille. Donc nous pouvons sauvez un animal si nous le voulons."

Ensuite, la princesse Charlotte, 5 ans, prend la parole: "J’aime les araignées, les aimez-vous aussi?" Enfin, le prince Louis, 2 ans, balbutie quelques mots: "Quel animal préférez-vous?"

L’aisance des enfants Cambridge séduit les internautes de toutes parts.