Millie Bobby Brown (Stranger Things) refusée dans Game of Thrones: elle a failli tout arrêter

Millie Bobby Brown a révélé avoir passé le casting pour la célèbre série "Game of Thrones". Malheureusement, la jeune femme n’a pas été retenue et a voulu arrêter sa carrière d’actrice. Quelques temps plus tard, elle décrochait "Stranger Things".

Millie Bobby Brown est connue pour son rôle d’Eleven dans "Stranger Things". Mais les fans auraient pu ne pas la connaître. L’actrice de 16 ans a failli tout arrêter après une déconvenue.

Elle avait passé l’audition pour la série mondialement connue "Game of Thrones". "On m'a dit 'non' et c'est à ce moment que je me suis dit que c'était vraiment difficile. Vous obtenez beaucoup de 'non' avant d'obtenir un 'oui'", a-t-elle expliqué à l’animateur Jimmy Fallon. Elle était déçue et raconte que dans le milieu du cinéma, "on passe son temps à se faire rejeter."