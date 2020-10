Marie Garet annoncée morte sur les réseaux sociaux: elle explique enfin ce qu'il s'est passé

Marie Garet, ancienne gagnante de Secret Story, explique enfin ce qui lui est arrivé ce fameux soir où sa mort a été annoncée sur les réseaux sociaux.

L'interviewer d'influenceurs Sam Zirah a reçu Marie Garet dans son émission sur Youtube "En toute intimité" publiée le 6 octobre. L'influenceuse avait été annoncée morte sur Instagram le 7 septembre 2020. Un message mystérieux : "Marie Garet est décédée cette nuit", et une photo entièrement noire, avaient affolé la toile à l'époque. Ensuite, des rumeurs d'hospitalisation et de violences conjugales avaient semé le trouble.

Marie Garet a clarifié la situation d'emblée : "C'est moi qui ai posté ce message", confie-t-elle à Sam Zirah. "C'était une façon de dire : 'J'en ai ras le bol, foutez-moi la paix'." Après une soirée arrosée avec son compagnon Dorian, l'ancienne candidate de téléréalité a décidé de posté ce message sur son compte Instagram. Durant cette soirée, elle dit avoir souffert du fait d'être encore une fois reconnue et de ne pas pouvoir passer sa soirée tranquillement.

Pour rappel, la star de téléréalité avait démenti sa mort et s'était dite "choquée" d'avoir été hackée.

"J'ai déjà pensé à disparaître"

Marie Garet, également ancienne candidate des Anges de la Téléréalité, a expliqué que sa vie était devenue un enfer depuis et qu'elle n'avait trouvé que cette solution pour être tranquille. "Ça me dessert trop dans ma vie de tous les jours, d'être reconnue, d'être un personnage public."

Après le décès de son père, ainsi qu'un accident de voiture, elle a eu du mal à supporter sa notoriété en plus de supporter les affres de la vie. "C'était une façon de dire : 'J'ai disparu, je ne suis plus là'." Elle a même déjà pensé à changer de nom. "J'ai déjà pensé à disparaître, tout quitter, me refaire un passeport, une carte d'identité, même si je ne regrette aucunement ce que j'ai fait dans le passé."

Enfin, elle précise qu'elle n'était pas saoule ce soir-là, mais qu'elle avait en effet fait un "petit apéro" et que l'alcool l'avait désinhibée. Elle raconte ensuite son ras-le-bol dans le reste de l'interview, et précise qu'elle n'a pas voulu faire cela pour du buzz.