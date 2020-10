Course-poursuite entre un chien et sa promeneuse pour une histoire de sextoy: la balade vire en énorme gag

Klara Robson raconte sa course-poursuite de 15 minutes avec un labrador et un sextoy.

Quelle histoire ! Klara Robson, dog-walker (promeneuse de chiens), n'aurait jamais pensé vivre une balade aussi incroyable un jour... pas plus que Charlie, le jeune labrador qu'elle promenait.

Tout commence par l'envoi d'une photo au maître du chien. Le but était de prouver que tout se passait bien : le chien tenait un bâton dans sa gueule. Un bâton ? Pas vraiment, en fait... Klara regarde de plus près et réalise qu'il s'agit d'un énorme sextoy, dans la gueule du labrador âgé d'un an. "De loin, on aurait dit un bâton, et le propriétaire du chien venait juste de m'envoyer un message pour savoir si tout se passait bien", explique la promeneuse au tabloïd britannique "The Sun". "Donc j'ai envoyé cette photo, et deux minutes plus tard j'ai vu de quoi il s'agissait."

"Il rebondissait dans tous les sens"

Embarrassée, elle décide de tenter de reprendre le sextoy au chien. Évidemment, le chien, jeune et fougueux, sans laisse, s'encourt. La course-poursuite dure pas moins de 15 minutes, alors que le sextoy en plastique "rebondissait dans tous les sens", autour des dents du chien, selon les mots de la promeneuse.

Une fois le chien rattrapé, Klara tente de jeter au loin le sextoy pour s'en débarrasser, mais comme vous vous en doutez, le chien courait après le jouet, et le ramenait à la promeneuse. Elle a donc dû le distraire et détourner son attention pour finalement se débarrasser du sextoy. Quant au propriétaire, il a pris l'affaire à la rigolade, connaissant la fougue de son jeune chien Charlie.