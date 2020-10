"Encore 2 ans et demi et elle sera en rémission totale": le message touchant d'Amélie Neten pour sa soeur après son cancer du sein

"Vous savez tous qu’elle a affronté le cancer du sein comme de nombreuses femmes malheureusement", écrit Amélie Neten sur Instragam. L'ancienne candidate de Secret Story évoque le combat de sa soeur contre la maladie, et se réjouit de sa guérison. "Aujourd’hui elle est tellement heureuse, cela fait deux ans et demi qu’elle n’a pas fait de récidive", poursuit Amélie. "Encore 2 ans et demi et elle sera en rémission totale !"

La candidate emblématique des Anges de la Téléréalité en a profité pour lancer un message de prévention à l'occasion de l'Octobre Rose, le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Elle a invité ses abonnées à se faire dépister et à contrôler la santé de leurs seins régulièrement. "N’hésitez pas à vous renseigner et à faire des mammographies, c’est très important !"

La jeune maman a également posté une jolie photo d'elle en compagnie de sa soeur, Jen, souriante et radieuse.