La chanteuse Wejdene, 16 ans, poursuivie par un fan fou: "Il tapait tout le monde, il criait"

La chanteuse cartonne actuellement avec son album "16". La notoriété n'a pas que de bons côtés, et certains aspects sont complètement flippants.

Vous avez sans doute fredonné son morceau "Anissa" cet été. Wejdene, âgée d'à peine 16 ans, connaît un succès fulgurant depuis que sa vidéo est devenue virale notamment sur TikTok, pendant le confinement. Un simple délire entre amis est devenu un single, puis un album et le début d'une carrière de chanteuse.

La jeune fille était invitée à la radio française Skyrock pour une interview. Alors qu'elle partait, et s'apprêtait à monter dans son taxi, un fan complètement fou et obsessionnel l'a agressée. "Il tapait les vitres et tout, il tapait tout le monde, il criait, c'était un truc de ouf, franchement ça m'a fait peur", raconte-t-elle dans une autre interview accordée à Skyrock. "Carrément, mais mon dieu ! Mais t'inquiète pas, ils ont vu la frayeur sur mon visage."

La chanteuse, mineure, a aussi révélé être victime d'énormément de critiques, depuis l'explosion de sa carrière. C'est un aspect de la notoriété que la jeune fille explique avoir du mal à gérer.