Bizarre: la raison pour laquelle Madonna a décidé de ne pas collaborer avec David Guetta

Quand... l'astrologie est plus importante que tout.

Le célèbre DJ David Guetta était l'invité de la chaîne Youtube de MacFly et Carlito. Le Français de 52 ans (oui, oui) y a révélé une anecdote sur Madonna.

La pop star américaine l'avait contacté pour produire son nouvel album après avoir remporté un Grammy Awards pour un remix de l'une de ses chansons. "J'arrive au déjeuner, ça se passe super bien. On parle de tout, de musique, de ce qu'elle veut faire pour l'album, comment elle voit le truc, quelles sont mes idées (...) Donc on dit ok super, quand-est ce qu'on commence l'album? On arrive au café et elle me dit 'A propos, c'est quoi ton signe astrologique?' Je lui dis scorpion. Là tout d'un coup elle fait une tête... Elle me dit 'Je suis désolée, on ne pourra pas travailler ensemble, c'était un plaisir de te connaitre, au revoir'", a-t-il expliqué.

Une raison comme une autre?