Quand Gérard Depardieu accueille ses invités... en slip!

Intitulé Ailleurs, le nouveau livre de Gérard Depardieu sort aujourd'hui. Un ouvrage co-écrit par ses éditeurs Jean-Maurice Belayche et Arnaud Hofmarcher puisque l'acteur de 71 ans n'en aurait pas rédigé une seule ligne!

Les deux hommes ont raconté une anecdote au sujet du monstre sacré du cinéma français qu'ils ont rencontré une dizaine de fois à son domicile depuis 2019, et à chaque fois à la même heure: 8h30. "Depardieu nous accueille parfois en slip, parfois torse nu. Il s'assoit à sa table, dans son salon, et nous, sur deux chaises à côté (...) Il a tant de trucs à raconter et ce qu'il dit est tellement puissant. Il vaut mieux tout prendre, pour ne rien abîmer".

On apprend également que l'interprète de Cyrano de Bergerac (1990) entre autres, a largement diminué sa consommation d'alcool. Si en 2014, il révélait boire jusqu'à "12, 13, 14 bouteilles par jour", il "peut passer des mois sans boire".

Une bonne nouvelle pour celui qui va prochainement tourner dans un film franco-japonais en compagnie de Pierre Richard, Sandrine Bonnaire ou encore Antoine Duléry.