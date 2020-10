Juliette (Secret Story) "tabassée": elle témoigne de son procès

Juliette participait en 2011 à la cinquième saison de Secret Story. Depuis, la jeune femme fait à nouveau parler d’elle, mais pour un événement moins joyeux. Elle a subi une agression très violente et parle aujourd’hui du procès qui l’oppose à son agresseur.

Juliette s’est fait connaître dans la saison 5 de Secret Story pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Récemment, elle a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram. Elle a évoqué l’agression qu’elle a subi en 2017 en pleine rue.

"Moi, je me suis fait harceler très très sale dans la rue. Je me suis fait tabasser, tabasser." La jeune femme a reçu de nombreux coups qui lui ont causées de graves blessures: "Fracture du nez, fracture de l'oeil, fracture de la mâchoire, traumatisme crânien," cite-t-elle.

Toujours en procès

Juliette Marsault ne peut pas encore révéler tous les détails de cet épisode traumatisant puisque le procès est toujours en cours. "Je suis toujours en procès, cette histoire est en cours, donc je ne peux pas en parler plus que ça parce qu'ils sont tellement en manque de défense qu'ils seraient capables de retourner n'importe quel élément contre moi. D'ici quelques mois, ce sera terminé, et bien évidemment je vais faire une vidéo là-dessus, et bien évidemment, je vais balancer le blase du mec."

La raison pour laquelle Juliette décide d’en parler aujourd’hui, c’est tout simplement parce que son agresseur est un des auteur du nouvel album de la chanteuse Lola Le Lann. Cette dernière a donc décidé d’annuler son album à cause de ces actes que la chanteuse juge "effroyables et intolérables".

Une décision saluée par Juliette et ses abonnés. "Je souhaite à tout le monde d'avoir le même niveau de conscience et d'engagement. On devrait toutes être comme ça, ne pas acheter, ne pas consommer, ne pas vendre des produits de violeurs, d'agresseurs."