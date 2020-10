"Joe Dassin n'est pas mort": Jonathan, son fils, évoque le chanteur dans le RTLINFO 13H (vidéo)

Il y a 40 ans, Joe Dassin disparaissait en laissant derrière lui un répertoire de chansons impressionnants, avec des tubes à la pelle.

Son fils Jonathan Dassin, qui était âgé de 2 ans à sa mort, était l'invité du RTLINFO13H pour évoquer l'album de ses reprises intitulé "A toi". Dans la présentation de cet album, son fils écrit: "Joe Dassin n'est pas mort".

Et son fils d'évoquer son père et l'artiste qu'il a été: "C'est une année importante qui marque les 40 ans de sa disparition. Et effectivement, un homme, il meurt la dernière fois qu'on prononce son nom et c'est pas la dernière fois qu'on prononce son nom. C'est un hommage spécial de la part de nombreux artistes confirmés et de plus jeunes aussi..."

De nombreux artistes âgés d'une vingtaine d'années ont accepté d'apparaître dans cet album alors qu'ils n'ont pas vécu à l'époque du chanteur. Pour Jonathan Dassin, cela n'est pas étonnant: "Les chansons de Joe Dassin sont assez intemporelles et avec de nombreux arrangements, elles se modernisent. On a toujours un souvenir de Joe Dassin, (...) Un moment au cours duquel on a entendu une chanson. Un instant qui parle et qui rappelle des moments de vie..."

Selon le fils de l'artiste, l'interprète original a été respecté dans cette reprise. Treize chansons figurent sur cet album. "Le choix était très difficile. Il y avait des artistes qui préféraient interpréter certaines chansons que d'autres..."

Et de conclure: "Ce projet a été fait avec beaucoup de coeur et je pense qu'il est respectueux de sa mémoire."

L'album sortira le 23 octobre prochain.