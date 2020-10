Kristen Stewart incarnera la princesse Diana au cinéma: "stressée" et "intimidée"

Kristen Stewart incarnera la princesse Diana dans le film "Spencer". Ce film reviendra sur les événements qui ont poussé la princesse à s’éloigner du prince Charles et de la famille royale britannique. Le tournage ne commencera que l’année prochaine, mais l’actrice américaine doit déjà se préparer.

Kristen Stewart en Diana Spencer, choix étonnant pour le film "Spencer" retraçant la vie de la princesse Diana. Kristen Stewart est en effet américaine, elle va donc devoir travailler dur pour incarner la maman des princes William et Harry. "L’accent est intimidant parce que les gens connaissent cette voix et qu’elle est si distincte et particulière", a-t-elle déclaré dans une interview pour InStyle.

Kristen Stewart est connue pour travailler très dur afin de donner la meilleure image devant la caméra. Elle veut à tout prix connaître au mieux la personnalité de Lady Di. "En termes de recherche, j’ai lu deux biographies et demie et je suis en train de terminer toute la documentation avant de tourner le film. C’est l’une des histoires les plus tristes qui existent, et je ne veux pas seulement jouer le rôle de Diana - je veux la connaître. Je n’avais pas été aussi enthousiaste à l’idée de jouer un rôle depuis si longtemps."

Le réalisateur, Pablo Larrain, explique son choix d’actrice: "Kristen peut être énormément de choses, elle peut être mystérieuse, fragile, mais aussi très forte, ce qui est ce dont nous avons besoin."

Le film ne s’attardera pas sur la mort de Diana, mais plutôt sur sa vie au sein de la famille royale: son mariage avec Charles, sa maternité, et les différents éléments qui l’ont poussé à s’éloigner de ce milieu.