Les Simpson: l’anecdote derrière l’historique "D’oh" d’Homer

Les Simpson ont bu une potion de longévité. La petite famille jaune est sur nos écrans depuis 1989. Avec 32 saisons actuellement, certaines répliques sont même devenues cultes, comme le "D’oh" d’Homer ou le "Ay Caramba" de Bart.

Les Simpson cachent de nombreux secrets et anecdotes. Au fil des années, le fameux "D’oh" d’Homer est devenu culte. L’expression que le père de famille utilise à tout va date déjà du tout premier épisode. Elle a été créée par Dan Castellaneta qui double Homer dans la version originale.

Dans l’émission "Archive of American Television", Dan Castellaneta explique l’origine du "D’oh". Lors de la première session d’enregistrement, il était écrit dans le scénario qu’Homer devait faire "un grognement agacé". L’acteur s’est inspiré du "D’ooooooh" du comédien Jales Finlayson dans des épisodes de Laurel et Hardy.

Matt Groenein, le papa des Simpson, aime l’idée, mais veut un truc plus court, plus percutant qui aille dans toutes circonstances: quand Homer est surpris, fâché, contrarié. Dan Castellaneta le raccourci donc et ça donne le "D’oh".

Mais ensuite, il a fallu l’adapter en français… Philippe Peythieu qui interprète Homer en français, ne parvenait pas à prononcer l’expression avec le D, il l’a donc interprété "T’oh". C’est d’ailleurs la seule langue dans laquelle l’expression préférée des fans est différente.