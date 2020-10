Claude Barzotti: une décision de justice lui interdit de boire de l’alcool

Claude Barzotti ne se cache pas de ses problème d’alcool depuis plusieurs années. Suite à un différend familial, la justice a dû intervenir et a décidé d’interdire toute consommation d’alcool au chanteur.

Le chanteur italo-belge, Claude Barzotti, est interdit d’alcool. Une décision de justice vient d’être rendue en ce sens dans le cadre du règlement d’un différend familial, rapporte le journal L’Avenir.

Durant l’été 2019, après avoir consommé beaucoup d’alcool, Claude Barzotti aurait "cassé" une bouteille sur la tête de sa fille. Celle-ci se disputait avec son compagnon. Son père aurait pris le parti du jeune homme.

Lors de l’entretien avec la justice, les faits restent flous, sans doute à cause de l’alcool. Au final, le compagnon de la jeune femme écope d’une suspension probatoire du prononcé et devra suivre une formation pour mieux gérer son agressivité. Claude Barzotti est, lui, interdit de consommation d’alcool et devra être suivi psychologiquement.