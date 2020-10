Le prince Harry bientôt de retour en Grande-Bretagne? "Le nom de Meghan n'a pas été mentionné"

Le personnel royal britannique aurait été invité à préparer le retour du prince Harry. Va-t-il se faire réprimander par la reine Elizabeth II pour avoir pris position par rapport aux élections présidentielles américaines ?

C'est le DailyMail qui l'annonce aujourd'hui, le personnel Windsor aurait été invité à préparer le retour imminent du Duc de Sussex. Selon le quotidien britannique, le prince Harry pourrait se faire réprimander par sa grand-mère, la reine Elizabeth II, pour ses commentaires publics sur la politique américaine, avant les prochaines élections présidentielles.

Une source a déclaré au Sun: "On dit au personnel de Windsor que cela pourrait être dans quelques semaines, mais le nom de Meghan n'a pas été mentionné. Il y a toutes sortes de questions à aborder, non seulement les déclarations politiques, mais aussi sa situation en matière de visa aux Etats-Unis". La source ajoute que le prince Harry devrait s'isoler pendant deux semaines (à cause du coronavirus), mais que "le domaine est assez grand pour discussions qui respectent la distanciation sociale".

Lors d'une récente vidéo, Meghan Markle et le prince Harry avaient exprimé leur souhait de voir Joe Biden devenir le futur président des Etats-Unis. Or, la famille royale n'a pas le droit d'émettre une opinion politique. Beaucoup d'éditorialistes britanniques avaient alors pressé la Reine de leur ôter tous leurs titres royaux. Un membre du Congrès américain avait appelé le gouvernement britannique à demander la même chose à la reine. Reste à voir ce qu'elle fera face à son petit-fils.