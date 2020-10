Louane, orpheline: la chanteuse fait de rares confidences sur ses parents

A seulement 17 ans, la chanteuse Louane s'est retrouvée orpheline. Son père est décédé en 2013, juste avant la diffusion de l'émission The Voice qui a révélé la jeune fille. Sa maman, elle, est décédée deux ans plus tard, des suites d'une maladie elle aussi.

"Je sais qu'ils sont là malgré tout"

Louane n'a évoqué ces événements qu'à de très rares occasions avec la presse. Quelques années après ce drame, elle accordait une interview à l’émission française Sept à Huit et disait: "C'est difficile, comme pour toutes les personnes qui vivent ce que je vis. Je suis très, très bien entourée. J'ai mes sœurs et mon frère avec moi. On est très proches. Ça se passe très bien. Je ne vais pas dire que ça ne m'arrive jamais d'y penser, au contraire, j'y pense tous les jours. Je sais qu'ils sont là malgré tout".

"Ce ne sera jamais une carte que j’utiliserai"

La chanteuse précisait aussi pourquoi elle ne parlait pas plus souvent de cet événement: 'À moins que ça serve une cause, je trouve ça un peu pathos de parler de ça. Ce ne sera jamais ma signature, ce ne sera jamais une carte que j’utiliserai.”

Aujourd'hui, Louane est maman. Si elle souhaite garder sa vie privée, elle a néanmoins glissé un bel hommage à ses parents lors d'une interview donnée au journal Figaro ce 10 octobre.

Louane a grandi dans le Pas-de-Calais, d'un père d'origine polonaise et allemande et d'une mère d'origine portugaise. Elle se souvient du succès de la cuisine de ses parents. "Toutes mes copines voulaient rester. Il cuisinait aussi bien de la carbonnade flamande que des kluski, boulettes polonaises et des rissois, croquettes portugaises.” Mais les parents de Louane étaient des travailleurs acharnés hors de la maison aussi. Ils travaillaient ensemble au sein d'une société de courtage en assurance. "Ils se tuaient à la tâche", se souvient la jeune chanteuse, qui a certainement hérité de se trait de personnalité.