Une maman TRÈS distraite charge ses courses: son bébé fonce droit sur la route dans sa poussette (vidéo)

Cette maman ne devrait plus jamais refaire la même erreur, elle a eu très très peur!

Alors qu'elle vient de finir de faire ses courses dans un supermarché d'Alajuela, au Costa Rica, elle laisse son bébé dans sa poussette derrière son coffre fermé le temps de charger quelques achats à l'avant. Mais elle ne tient pas compte du fait que sa voiture est garée sur un parking incliné, que le sol est très mouillé et que la pente donne sur une route très fréquentée.

Son bébé glisse alors lentement mais sûrement dans sa poussette. Il évite de peu une camionnette qui entre sur le parking. Un habitant se rend compte de la scène et crie, ce qui alerte enfin la maman. malheureusement, tout va très vite et le bébé est sur la route. Par chance, il roule très très doucement. Un drame est évité de justesse lorsque la poussette percute un bus qui passe sur la route. La poussette est alors rejetée dans l'autre sens et rattrapée par un autre client du magasin. La maman récupère alors son bébé dans ses bras, effrayé mais sain et sauf!