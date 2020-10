Phil Collins veut expulser son ex épouse de son domicile de Miami: "Elle a changé tous les codes de sécurité"

Il l'avait épousée une première fois en 1999, avant de divorcer en 2008 et de lui laisser une fortune, 25 millions de livres. Considéré comme l'un des divorces les plus onéreux de l'histoire, la reprise de leur histoire d'amour en 2015 a surpris tout le monde. Même leurs enfants ont été stupéfaits lorsque Phil Collins et Orianne Cevey ont annoncé fin 2015 qu'ils allaient renouer leur romance.

A l'époque, ils avaient accordé de nombreuses interviews dans lesquelles la Suisse, fan du bling bling, scandait à qui le voulait: "J'appelle à nouveau Phil mon mari", affirmait-elle. "Nous sommes si proches que cela ne fait aucune différence que nous soyons mariés ou non, mais nous sommes déterminés à nous marier une deuxième fois un jour." Cependant, selon les titres de la presse ce lundi matin, leur romance semble être de nouveau un vague souvenir. Orianne, 46 ans, qui jouit d'une présence effervescente sur la scène sociale de Miami, arborant diamants, sacs à main de grands créateurs, vit dans leur manoir estimé à 25 millions de livres au bord de l'eau. Le problème, c'est qu'elle a changé tous les codes de sécurité et qu'elle se serait remariée en août avec un autre homme, Thomas Bate, lors d'un voyage "pour affaires" à Las Vegas.

Phil Collins, a lancé un avis d'expulsion légale contre elle, après avoir fixé une date limite pour son départ à 15 heures vendredi dernier. L'avocat de Collins, Frank Maister a déclaré au Daily Mail qu'une action en justice était en cours, et que cela allait se régler dans un tribunal et non dans la presse people.

De son côté, Orianne aurait également menacé de divulguer des détails personnels sur Collins. Le torchon brûle entre les ex époux.