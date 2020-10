Escapade entre filles: Bella Hadid partage des photos incroyables pour célébrer ses 24 ans

Bella Hadid a récemment été comblée d'amour par les messages de ses célèbres amis et de sa famille à l'occasion de son 24ème anniversaire, comme en attestent les nombreuses publications qui lui rendent hommage sur Instagram. Le mannequin a organisé un week-end entre copines pour marquer l'événement.

Dimanche, elle a posté des photos de ce week-end alors qu'elle prenait la pose, vêtue d'un bikini à imprimé floral rose et orange, alors qu'elle barbotait dans les eaux cristallines de sa destination tropicale.

"Oh mon Dieu, je me sens vraiment chanceuse. J'annule généralement tout type de grande fête d'anniversaire, alors cette année, je voulais juste emmener mes beaux amis dans une aventure qui n'était absolument pas remboursable...", a-t-elle légendé faisant référence à la pandémie du coronavirus.

Le mannequin de la marque de lingerie Victoria's Secret a reçu de jolis vœux d'anniversaire de la part d'amis et de membres de la famille, dont sa célèbre mère, le mannequin néerlandais Yolanda Hadid et sœur Gigi.

Yolanda, 56 ans, a écrit sur Instagram: "Joyeux 24ème anniversaire mon amour ..... Te célébrer aujourd'hui et tous les jours depuis le jour de ta naissance. Je suis tellement fière de la personne extraordinaire que tu es devenue et des choses incroyables que tu as accomplies dans ta vie."