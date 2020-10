Philippe Etchebest revient sur RTL TVI pour la 6ème édition d’Objectif Top Chef

Plus d’une centaine d’apprentis et amateurs chevronnés vont se battre pour tenter de décrocher la note de 5 étoiles. Ils ont la tâche difficile d’épater notre impitoyable Chef. Rigueur et effort seront de mise pour espérer intégrer sa brigade lors de la prochaine saison de "Top Chef".

Transmettre les valeurs du travail bien fait et l’esprit d’équipe ne sont pas les seules préoccupations de Philippe Etchebest. Cette année, il souhaite attirer l'attention sur un sujet important : une alimentation plus responsable en soutenant la filière agricole, les producteurs locaux et les beaux produits : "Bien manger est devenu une question de santé pour les Français et c’est notre responsabilité de les encourager à consommer autrement et mieux. Et cela passe par la future génération de cuisiniers."



Et pour mettre toutes les chances de son côté, il sera entouré, lors de la semaine de finale, de grandes personnalités à la démarche écoresponsable : Glenn Viel, Christopher Coutanceau et Régis Marcon, Chefs 3 étoiles et feuille verte ; Stéphanie Le Quellec et Christophe Aribert Chefs 2 étoiles ; Jessica Préalpato, meilleure pâtissière du monde en 2019 à seulement 32 ans et l'acteur Guillaume Canet, très engagé auprès des agriculteurs.



Rendez-vous sur RTL TVI du lundi au vendredi à 17h05 pour Objectif Top Chef dès le 19 octobre.