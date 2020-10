Trump voulait ouvrir sa chemise et dévoiler un t-shirt de Superman pour son retour à la Maison Blanche: les détournements pleuvent sur twitter

Neuf jours après avoir testé positif au Covid-19, le président américain Donald Trump s'est adressé samedi à plusieurs centaines de ses sympathisants à la Maison Blanche, avec l'espoir de relancer sa campagne à moins de quatre semaines de l'élection.



S'il répète qu'il se sent "très bien", son état de santé reste entouré d'un certain mystère tant la communication de son médecin Sean Conley - semble-t-il surtout désireux de faire plaisir à son célèbre patient - a été opaque et peu rigoureuse.



"Je ne prends plus de médicaments depuis environ huit heures", a assuré le locataire de la Maison Blanche vendredi soir, lors de son premier entretien filmé, diffusé sur Fox News.



Un clip a même mis en scène le président afin de convaincre l'Amérique de sa super santé... La scène semblait déjà surréaliste, mais Trump avait eu une idée encore plus folle pour marquer son grand retour à la Maison Blanche, révèle le New York Times.



Pendant des jours, M. Trump a fait pression sur ses conseillers pour qu'ils lui permettent de reprendre sa campagne. L'événement organisé samedi à la Maison Blanche était un compromis des conseillers qui voulaient retarder le retour du président sur le chemin de la campagne présidentielle.



Ce rassemblement était également le dernier effort du président pour montrer qu'il n'était pas aussi malade que ce que les médias, dont le New York Times, ont rapporté le week-end dernier, lorsqu'on lui aurait administré un supplément d'oxygène. Dans une interview accordée à Fox News vendredi soir, M. Trump a nié avoir eu des problèmes respiratoires et a déclaré qu'il ne prenait plus de médicaments.



Lors de plusieurs appels téléphoniques le week-end dernier depuis la suite présidentielle au Centre national de médecine militaire Walter Reed, Trump a fait part d'une idée qu'il envisageait : pour sa sortie d'hôpital, il voulait paraître frêle au début lorsque les gens le verraient. Mais sous sa chemise à boutons, il aurait porté un t-shirt de Superman, qu'il aurait révélé comme un symbole de force en ouvrant la couche supérieure. Finalement (et heureusement), il a renoncé à ce projet.



Les utilisateurs de Twitter se sont amusés à détourner le projet du président.



Dean Cain, l’acteur qui a interprété le rôle de Superman dans la série "Loïs et Clark", s'est moqué de Trump sur Twitter: "Cela aurait été inoubliable".