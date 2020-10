Bella Hadid a un nouvel homme dans sa vie et c'est le fils d'un acteur célèbre

Les anciennes et les nouvelles dynasties hollywoodiennes se rencontrent comme en témoigne la dernière liaison de la top-modèle Bella Hadid. Le mannequin américain a un nouvel homme dans sa vie, pas totalement inconnu du grand public. Il s'agit de Duke Nicholson, le petit-fils de l'acteur Jack Nicholson, révèle en exclusivité le journal Page Six.

Le couple passe bcp de temps ensemble depuis la fin du mois dernier, lorsque Duke Nicholson a été aperçu avec Bella Hadid, là où elle réside à New York.

La source a ajouté que le duo était également parti ensemble à l'occasion de l'anniversaire de la jeune femme qui célébrait ses 24 ans, et ce, avant une autre escapade sur une île réservée à ses copines et très documentée sur les réseaux sociaux.

En 2019, Duke Nicholson est acteur. Il a joué un rôle dans le film d'horreur de Jordan Peele "Us" et est apparu aux côtés de Lana Del Rey sur la couverture de son album nominé aux Grammy Awards "Norman F - - king Rockwell!" Il est également dans le prochain film du réalisateur Nicholas Jarecki «Dreamland», avec Gary Oldman, Armie Hammer et Evangeline Lilly.





La mère de Duke est la créatrice de mode Jennifer Nicholson, et son père est l’ancien surfeur professionnel Mark Norfleet.

bella Hadid est la soeur du mannequin Gigi Hadid et la fille de Yolanda, l'ancienne star des "Real Housewives of Beverly Hills". Son frère, Anwar, est également mannequin. Il est en couple avec la chanteuse Dua Lipa.