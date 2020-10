Lara Fabian révèle avoir fait une fausse couche à 47 ans

Un documentaire exclusif sur Lara Fabian va être diffusé ce 15 octobre au Canada sur Club illico. Pendant une heure et demi, les fans de la chanteuse belgo-québecoise vont la suivre dans son quotidien grâce au réalisateur Jean-François Fontaine qui va la suivre partout. Maquillée ou pas, Lara Fabian a décidé de se dévoiler sans tralala et de jouer la carte du naturel. A 50 ans, elle évoque sa carrière mais aussi des moments très privés. L'un d'entre eux, déchirant, est relaté ce matin dans la presse canadienne du journal du dimanche.

On y voit la jeune femme en Sicile confier à sa famille avoir connu un drame. Le 22 mars 2017, alors qu'elle participait à la commémoration des attentats de Bruxelles, Lara découvre qu'elle est enceinte. La star a alors 47 ans et est déjà maman d'une petite fille qu'elle a eu avec son compagnon précédent. Mais malheureusement quelques heures plus tard, son rêve se volatilise. Elle fait une fausse couche: "Mon bébé n'avait pas de coeur", révèle-t-elle à sa famille.