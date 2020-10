Le mari de Pink apprend à ses enfants de 3 et 9 ans à tirer… avec de vraies armes

Généralement, quand un papa passe du temps avec ses enfants, il fait un foot, les emmène au parc, fait des gâteaux ou du vélo. Pas Carey Hart. Le mari de Pink, lui, emmène ses enfants tirer.

Mais il ne s'agit pas de tir à la carabine comme dans une fête foraine, non, il s'agit de vraies armes à feu.

"Super matinée avec mes enfants", a-t-il écrit sur Instagram en légende de photos et d'une vidéo où on peut voir Willow Sage, 9 ans, et Jameson Moon, 3 ans, à l'œuvre.

Il n'y a pas de meilleur son qu'une balle tirée par vos enfants qui percute une cible en métal à 30 mètres

"Williz est devenue vraiment douée en tir et en maniement d'armes. Et Jamo adore vraiment tirer. La vitesse à laquelle il progresse me rend vraiment fier. Je crois aux bénéfices d'enseigner à mes enfants à tirer, mais aussi à porter une arme. Il n'y a pas de meilleur son qu'une balle tirée par vos enfants qui percute une cible en métal à 30 mètres", a-t-il écrit.

En commentaires, ses abonnés sont plutôt divisés sur la question. Mais ce n'est pas la première fois que Carey Hart se revendique républicain pro-armes. Aux Etats-Unis, le deuxième amendement de la Constitution autorise le port d'arme.