Les employés d'un supermarché de Mouscron reprennent la danse du titre "Jerusalema" et font le buzz (vidéo)

Le titre Jerusalema, prière sud-africaine, est un énorme carton avec 150 millions de vues sur YouTube. Il faut dire qu'en ces temps morose de coronavirus, cet hymne positif réunit. À un tel point que de nombreux groupes reprennent la danse et la partagent sur les réseaux sociaux avec le hashtag #JerusalemaDanceChallenge.

C'est le cas des employés du Colruyt de Mouscron qui a voulu s'offrir une parenthèse de bonheur en reprenant la fameuse danse et en la partageant sur les réseaux sociaux. Et sans le vouloir, le buzz a opéré puisque la vidéo a été vue plus de 17.000 fois en 24 heures.

Les clients fidèles du supermarché apprécient l'esprit d'équipe des employés. De plus, ceux-ci ont pris soin de danser masqués et en respectant les distances entre eux.