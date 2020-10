Loana toujours internée: voici à quoi ressemble son quotidien en hôpital psychiatrique

Depuis le 6 octobre, l'ex-star de téléréalité Loana est internée dans un établissement psychiatrique, où ses fans espèrent voir son état s'améliorer.

La gagnante de Loft Story est, selon le média Star Mag qui révèle ces informations, isolée de l'extérieur sans possibilité de sortir ou de recevoir de visites pour l'instant. Loana est aussi privée de son smartphone, sur lequel elle postait régulièrement des publications Instagram de plus en plus alarmantes. Elle peut néanmoins téléphoner à ses proches via une ligne fixe.

Comment va-t-elle?

Selon une source de Star Mag, l'état de Loana est fluctuant. "Elle peut avoir des conversations sensées puis soudainement tenir des propos incohérents. Elle est fragile car le sevrage et le manque commencent à se faire ressentir. En parallèle on lui administre un traitement très puissant".

L'ex-star de 43 ans avait été retrouvée sur la voie publique, errante, et sous l'emprise de stupéfiants. D'abord emmenée aux urgences par les pompiers, Loana a ensuite été admise dans un centre psychiatrique tenu secret. Son hospitalisation aurait été faite sous contrainte, à la demande d'un proche.

"Soulagée"

Malgré tout, Loana se sentirait "soulagée" d'être entourée par des spécialistes. Elle est aujourd'hui sous la surveillance de plusieurs infirmières après avoir passé ses premières heures maintenue sur un lit à contentions, selon Star Mag.

Les fans de Loana espèrent qu'elle pourra rapidement leur donner des nouvelles elle-même. Le chemin sera long, la starlette devra maintenant faire preuve de patience et de courage si elle veut sortir la tête de l'eau définitivement.