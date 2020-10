Les confidences de Louane sur son amour longtemps tenu secret: "Même ma meilleure amie n’était pas au courant"

Pendant de nombreux mois, personne ou presque ne savait avec qui Louane était en couple. La chanteuse de 23 ans a eu un bébé, une petite Esmée, mais l'identité du père est longtemps restée secrète.

Aujourd'hui, elle se confie à Paris Match sur son histoire d'amour avec Florian Rossi, le musicien qui partage sa vie depuis 2018.

Elle l'a longtemps convoité avant de pouvoir entamer une relation amoureuse avec lui. "Pendant longtemps, l’histoire que je vis aujourd’hui n’a pas été possible. Avant qu’il puisse se douter de mes sentiments, il y a eu des mois et des mois de silence de ma part. Parce que cette histoire d’amour n’était pas ouverte, il y avait trop de choses qui faisaient que ça n’existerait jamais. J’en avais tellement peur que même ma meilleure amie n’était pas au courant", a-t-elle expliqué à Paris Match.

Mais elle a fini par lui déclarer son amour, et Florian a répondu présent.

"Je savais que, si je me déclarais, j’allais blesser beaucoup de gens autour de moi. Jusqu’au jour où j’ai compris qu’il y avait une minuscule ouverture et j’ai toqué à la porte. Il fallait que je le lui dise pour qu’il me réponde 'stop'. Sauf qu’il ne m’a pas dit 'stop'", explique-t-elle encore.

Et si la jeune maman se montre discrète sur sa vie privée, essentiellement en ce qui concerne sa fille, depuis peu, elle se montre sur Instagram en compagnie de Florian.