Le décolleté plongeant de la première ministre de la Finlande crée la polémique (photos)

La première ministre de la Finlande Sanna Marin a pris la pose dans un reportage glamour publié dans le magazine Trendi, l'équivalent finlandais de Paris Match la semaine dernière. On voit la jeune femme de 34 ans (c'est la plus jeune dirigeante à la tête d'un pays) vêtue d'une veste de costume noire et d'un collier imposant.

Mais ce qui a choqué de nombreux conservateurs, c'est que sous sa veste noire austère, la dirigeante du pays ne porte pas de dessous, et offre un décolleté plongeant (mais sobre) à ses sujets. Il n'en fallait pas plus pour déclencher un tollé sur la toile.

Jugée "inappropriée pour quelqu'un dans sa position", cette tenue a soulevé deux camps: les antis décolletés contre les pros...

Et celles qui ont décidé de soutenir leur première dame qui n'est pas la pour de la figuration ont elles mêmes posé avec un décolleté et le #IamwitSanna. Un mouvement retweeté par le magazine lui-même.



