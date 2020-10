Loana: sa mère accuse Fred Cauvin, "Il s'est servi dans son appartement et a pris son chien"

Depuis le 6 octobre, l'ex-star de téléréalité Loana est internée dans un établissement psychiatrique. Inquiète, sa mère Violette Petrucciani a accordé une interview à Closer.

Loana ne va pas bien. Internée dans un établissement psychiatrique depuis le 6 octobre dernier, l'ex-star de 43 ans avait été retrouvée sur la voie publique, errante et sous l'emprise de stupéfiants. Un peu plus tôt, Loana avait posté des photos de son corps couvert de bleus sur son compte Instagram. Selon elle, c'est son ex-compagnon Fred Cauvin qui l'aurait violentée. La maman de Loana témoigne dans les pages de Closer.

La dernière fois qu'elle a vu sa fille, c'était en août. "Elle est venue à la maison. Elle avait des bleus partout, mais elle allait bien. On a passé cinq jours ensemble qui lui ont beaucoup apporté. C'était génial. "Ça m'a fait du bien de sortir un peu et de respirer", m'a-t-elle dit. Quand elle est remontée à Paris, elle était bien dans sa tête. Je l'avais bien remontée et elle voulait vraiment se séparer de Fred Cauvin. Sauf qu'en arrivant chez elle, elle a découvert qu'il s'était servi de son appartement pour faire la fête. Et il l'a engueulée d'être rentrée deux jours plus tôt."

Elle avait tellement peur

La maman de Loana demande justice

Loana est actuellement suivie par des médecins. Selon sa mère, elle aurait besoin d'aide. "Il a complètement la mainmise sur elle. Et il la frappe régulièrement. Elle avait tellement peur." La maman de l'ancienne star de téléréalité veut que la justice s'occupe de Fred Cauvin. "Il squatte tout le temps son appartement. Le soir où elle s'est fait internée, je suis allée à la gendarmerie pour le faire déloger mais quand ils sont arrivés, Fred Cauvin leur a dit: "Non, c'est à elle de porter plainte". Ensuite, il s'est bien servi dans l'appartement, puis il a pris son chien. Ça, je ne lui pardonnerai jamais ! Déjà qu'il en a vendu un dans le passé. Depuis, vu que l'appartement de Loana est sous scellés, il a dû repartir chez ses parents, car il n'a pas de logement et il ne bosse pas."