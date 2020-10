Le mari de Pink apprend à ses enfants à utiliser des armes: il s'explique

Il y a quelques jours, Carey Hart avait publié sur Instagram des photos de ses enfants au stand de tir. Face à certains commentaires critiques, il a réagi.

"Super matinée avec mes enfants", a écrit Carey Hart sur Instagram en légende de photos et d'une vidéo où on peut voir Willow Sage, 9 ans, et Jameson Moon, 3 ans, au stand de tir. En commentaires, ses abonnés étaient plutôt divisés sur la question. Sur Twitter, il a donc réagi. "C’est super que vous appreniez le tir à vos enfants mais je ne comprends pas comment vous pouvez envisager de voter démocrate alors qu’ils veulent prendre nos armes", explique une internaute sur Twitter.

Il répond: "D'abord, ils ne veulent pas prendre vos armes, et pourquoi aucun des 44 présidents avant n'a-t-il pu vous les prendre ? Deuxièmement, je suis un républicain qui déteste Trump, donc je n'ai pas le choix".

Aujourd'hui, c'est une séance de boxe qu'il a proposée à Willow Sage.