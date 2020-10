Nabilla trahie par son entourage? "Le succès n'apporte pas que du bon"

Sur son compte Snapchat, Nabilla s'est confiée sur les difficultés qu'elle a rencontrées lorsqu'elle s'est fait connaître du grand public.

La vie de star, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas Nabilla qui dira le contraire. Elle s'est d'ailleurs confiée à ses abonnés à ce sujet sur son compte Snapchat. "J'ai perdu plein de copines quand j'ai été connue. Quand j'ai connu la gloire, ça a été difficile. Il y a plein de copines qui pensaient que je les délaissais alors que je n'étais pas forcément bien à ce moment-là. Je vivais des choses pas très cool et elles pensaient que j'étais au top et que je les négligeais. On perd beaucoup d'amis."

J'ai un grand coeur, tout le monde le sait

"Fidèle en amitié", Nabilla explique avoir toujours aidé ses proches "que ce soit dans la vie ou financièrement". "J'ai un grand cœur, tout le monde le sait, et je partage tout. J'ai toujours aidé les gens que je pouvais, ma famille, mes amis, de toutes les manières possibles. Mais il y a des gens qui en veulent toujours plus. À un moment donné, je ne suis pas une banque. J'ai ma famille et si tu es avec moi, c'est parce que tu m'aimes, pas parce que je suis connue ou que j'ai de l'argent."

Pour elle, le succès n'est pas que positif et apporte son lot de difficultés. Elle avoue avoir perdu beaucoup d'amis. "Certains pètent un câble, ils veulent vous trahir, ils sont jaloux, d'autres veulent de l'argent."