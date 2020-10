Saison 4 de The Crown: la princesse Diana dans la première bande-annonce

La saison 4 de la série The Crown parlera de l’histoire de Diana avec le prince Charles. La première bande-annonce est sortie indiquant une sortie de la saison le 15 novembre sur Netflix.

La bande-annonce de la quatrième saison de the Crown donne le rythme: une voix off mystérieuse, un montage coupé, le tout pour faire monter le suspens de cette saison tant attendue. Pourquoi? Et bien parce qu’elle signe l’arrivée d’un personnage mythique de la royauté britannique: la princesse Diana.

Emma Corin interprète la princesse avec une ressemblance troublante. Dans le reste du casting, Gillian Anderson (X-Files et Sex Education) prend le rôle de la redoutable Margaret Thatcher.

L’intrigue de la saison 4 suit directement la 3 à la fin des années 70. La reine Elizabeth règne depuis 25 ans et pense à son héritage par son fils, Charles. Pour assurer la royauté, il doit se marier. C’est là qu’apparaît donc Diana. Côté politique, la Dame de fer apparaît avec le lot de confrontation que cela apporte.

La saison 4 sortira le 15 novembre sur Netflix.