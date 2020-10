Matthew McConaughey révèle que son père est décédé… alors qu'il avait une relation sexuelle avec sa mère

James Donald McConaughey, le père de l'acteur Matthew McConaughey, est décédé en 1992. Aujourd'hui, la star a dévoilé dans quelles circonstances cela avait eu lieu.

Matthew McConaughey a perdu son père il y a presque 30 ans. Sur le site de Page Six, nous apprenons aujourd'hui les circonstances de sa mort. En effet, James Donald McConaughey est décédé alors qu'il était au lit avec sa femme Kay.

"J'ai reçu un appel de ma mère, "Ton père est mort", explique Matthew McConaughey. Mes genoux ont flanché. Je ne pouvais pas y croire. C'était mon père. Personne et rien ne pouvait le tuer. Sauf maman. Il nous a toujours dit à mes frères et moi: "Les garçons quand je partirai, je ferai l'amour à votre mère". Et c'est ce qui s'est passé. Il a eu une crise cardiaque à son apogée."