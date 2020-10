Meghan et Harry: voici leur première photo officielle depuis leur retrait de la famille royale

À l'occasion d'un événement organisé par le Time, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont dévoilé une nouvelle photo officielle de leur couple.

Harry et Meghan nous avaient habitués à de belles photos professionnelles très travaillées. Depuis leur retrait de la famille royale britannique, c'est la première fois qu'ils dévoilent une nouvelle photo officielle. Elle a été publiée par le Time, qui organise un événement ce 20 octobre avec le duc et la duchesse de Sussex. Ils animeront en effet un débat sur la possibilité de créer "un monde numérique plus bienveillant".



Le photographe qui a pris ce cliché est Matt Sayles, basé à Los Angeles. L'artiste se définit comme capable de "créer des images qui reflètent une image plus inclusive de la beauté et met en valeur l'histoire des gens et des communautés qui sont sous-représentées". C'est ce qu'on peut lire sur son site internet officiel. Il a notamment photographié des personnalités telles que Kobe Bryant, Gwen Stefani, Chadwick Boseman, Sophie Turner, John Legend ou Kit Harrington.

Un montre appartement à Diana

Sur le cliché en noir et blanc, Meghan Markle porte un tailleur signé Alexander McQueen. Un ensemble qu'elle avait porté en février 2018 lors de son premier engagement officiel au sein de la famille royale. À son poignet, une montre Cartier qui appartenait à la princesse Diana. Si Meghan sourit en ne regardant pas l'objectif, le prince Harry, lui, regarde le photographe. Nul doute que cette photo a été très travaillée.